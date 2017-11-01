قال متحدث باسم الرئاسة التركية، يوم الأربعاء، أن بلاده لن تقبل دعوة الأكراد إلى محادثات استانا بشأن سوريا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن بلاده لا يمكنها قبول دعوة "وحدات حماية الشعب الكردية" إلى محادثات أستانا السابعة حول سوريا.

وبدأت الجولة السابعة من لقاء أستانا حول سوريا صباح الاثنين على مستوى الخبراء، بينما عقد ظهر الثلاثاء، جلسة عامة للمشاركين في إطار الجولة السابعة من المفاوضات حول التسوية السورية، بوجود وفود الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، وممثلين عن النظام السوري والمعارضة المسلحة، فضلا عن مشاركة وفود للأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن..

وأضاف قالن "بدأنا باتصالاتنا على الفور وأبدينا ردود الفعل اللازمة. بطبيعة الحال لا يمكننا قبول ذلك في أي حال من الأحوال".

وذكر كالين أن المسؤولين الروس والأتراك ناقشوا القضية وأنه عقد اجتماعات ”لحل المشكلة على الفور“.

وكان مسؤول كردي كبير قال يوم الثلاثاء إن روسيا وجهت الدعوة لسلطات يقودها الأكراد في شمال سوريا لحضور مؤتمر مقترح للأطراف السورية المتناحرة في تشرين الثاني فيما تسعى موسكو لإطلاق مبادرة جديدة لإنهاء الصراع.

وتصنف تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

سيريانيوز