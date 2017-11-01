اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, يوم الثلاثاء, أن مفاوضات جنيف أفضل طريقة للتوصل إلى تسوية للازمة السورية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت, في تصريح صحفي, نشرته وسائل إعلام, أن تيلرسون بحث مع السفير الروسي اناتولي انطونوف, بمقر وزارة الخارجية الأمريكية, عدة ملفات منها الملف السوري.

وأكد تيلرسون التزام الولايات المتحدة بمفاوضات جنيف باعتبارها "أفضل طريق للتوصل إلى حل سياسي للنزاع ".

وتجري تحضيرات دولية لعقد مفاوضات جنيف حول سوريا اواخر الشهر الجاري, برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وكان تيلرسون اعلن يوم الخميس ان الرئيس بشار الأسد وأسرته ليس لهم دور في مستقبل سوريا.

كما اشار يوم الاثنين الى ان البيت الأبيض لا يطلب تفويضا من الكونغرس، لعمل عسكري ضد الاسد.

وناقش الطرفان "محاربة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا ".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث أشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014 .

كما تدعم روسيا النظام السوري في حملته العسكرية, حيث تمت استعادة مساحات وأراضي واسعة كانت خاضعة لفصائل معارضة وتنظيم "داعش"