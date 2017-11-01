أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يوم الأربعاء، أمراً بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وكان أمير الكويت قبل الاثنين استقالة الحكومة برئاسة جابر مبارك الصباح، وكلفهم بتصريف الأمور حتى تشكيل الوزارة الجديدة.

وجاءت استقالة الحكومة بعد نشوب جدل في البرلمان، حيث قدم عشرة من نواب المعارضة مبادرة لحجب الثقة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله الصباح، أحد أعضاء العائلة الحاكمة، بسبب مزاعم حول ارتكابه مخالفات مالية وإدارية. وينفي الوزير هذه الاتهامات.

وكانت الحكومة قد شكلت قبل أكثر من سنة، بعد انتخابات مبكرة حازت فيها المعارضة على حوالي نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 50 مقعدا.

وقدمت الحكومات الكويتية المتعاقبة استقالات في السابق على خلفية محاولة استجواب وزراء ينتمون الى العائلة الحاكمة. كما جرى حل البرلمان مرات عديدة.

سيريانيوز