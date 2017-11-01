أعربت "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة يوم الأربعاء، عن رفضها مؤتمراً لجماعات سورية تنظمه روسيا في 18 تشرين الثاني الحالي.

ونقلت وكالة (رويترز) عن عضو الهيئة العليا للمفاوضات ومسؤول في "جيش الإسلام" محمد علوش قوله ان "الثورة ترفض هذا المؤتمر. هو بين النظام والنظام".

وأضاف علوش "تفاجأت بذكر اسم الهيئة العليا في قائمة المدعوين"، مشيرا الى ان الهيئة "بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر".

وكان متحدث باسم "الائتلاف الوطني" المعارض أحمد رمضان قال أن المؤتمر محاولة للالتفاف على "الإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سوريا" مشيرا الى ان "الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو بدون رعاية الأمم المتحدة".

ووجهت روسيا، يوم الثلاثاء، دعوة لثلاثة وثلاثين جماعة وحزبا سياسيا سورياً لحضور "المؤتمر السوري للحوار الوطني"، في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني المقبل.

واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء، ان مؤتمر الحوار السوري ليس منافساً لجهود الأمم المتحدة، بل يهدف لتوسيع مستوى المشاركة في العملية السياسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق من تشرين الأول الحالي، أن هناك فكرة لإنشاء مؤتمر للشعوب في سوريا يسهم في حل الأزمة في البلاد، حيث ان تشكيل مثل هذا المؤتمر يمكن أن يكون خطوة هامة نحو التوصل إلى تسوية سياسية، ونحو إعداد دستور جديد للبلاد أيضا.

سيريانيوز