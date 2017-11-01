نقلت صحيفة محلية عن مصادر قولها، يوم الأربعاء، إن تركيا استكملت بناء قاعدة عسكرية قرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وأضافت صحيفة "الوطن" المحلية نقلاً عن مصادر لم تسمها، ان "جرافات الجيش التركي، رفعت وتيرة أدائها للإسراع في تأسيس القاعدة ذات الموقع الإستراتيجي في قمة جبل الشيخ بركات"..

ولفتت الصادر الى ان تركيا تنوي اقامة 8 قواعد عسكرية في الاراضي السورية.

وأوضحت مصادر معارضة مقربة من "حركة نور الدين الزنكي"، التي تتقاسم السيطرة على ريف حلب الغربي مع "جبهة النصرة"، أن "النصرة ما زالت تحرس قوافل الجيش التركي التي تنقل معدات عسكرية إلى المنطقة منذ 14 الشهر الفائت، وتوقعت الانتهاء من إنشاء قاعدة (الشيخ بركات) العسكرية في غضون أيام قليلة لفرض أمر واقع جديد".

وكانت "سيريانيوز" نشرت في الثامن من الشهر الماضي تفاصيل دخول ثلاث سيارات فيها وفد عسكري تركي الى الاراضي السورية من معبر باب الهوى في الشمال الغربي بمرافقة قوات من "هيئة تحرير الشام" متوجهة الى "دارة عزة" في الريف الغربي لمحافظة حلب .

وتتذرع تركيا بأن دخول قواتها للاراضي السورية يأتي في اطار اتفاق استانا 6 الذي عقد في ايلول الماضي وتم الاتفاق فيه على وضع محافظة ادلب وجزء من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية ضمن منطقة "خفض توتر" بضمانة ثلاثة دول هي ايران وروسيا وتركيا.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية نقلت في ايار الماضي عن نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق قوله ان انقرة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي على تلة جبل الشيخ عقيل.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت سابقاً عن إنشاء تركيا ثلاث قواعد عسكرية لم تعلن عنها رسميًا، في بلدتي دابق وأخترين في ريف حلب الشمالي، وجبل عقيل قرب الباب شرق المحافظة، عقب تدخلها رسميًا في سوريا في آب 2016.

يشار إلى أن الحكومة السورية تتهم تركيا بدعم وتمويل وتسليح مجموعات معارضة سورية، مطالبة بادانة دولية للعمليات العسكرية التي تدعمها تركيا شمال سوريا تحت مسمى "درع الفرات".

سيريانيوز