قال المتحدث باسم "الائتلاف الوطني" المعارض أحمد رمضان يوم الأربعاء إنه الائتلاف يعارض مؤتمرا للجماعات السورية ترعاه روسيا واصفا اياه بأنه محاولة للالتفاف على محادثات السلام في جنيف .

ونقلت رويترز عن رمضان قوله ان "الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو بدون رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف رمضان ان "دعوة روسيا لعقد مؤتمر للسوريين في سوتشي محاولة للالتفاف على جنيف والإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سوريا وفق قرارات مجلس الأمن وتحت رعاية الأمم المتحدة".

وجهت روسيا، يوم الثلاثاء، دعوة لثلاثة وثلاثين جماعة وحزبا سياسيا سورياً لحضور "المؤتمر السوري للحوار الوطني"، في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني المقبل.

واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء، ان مؤتمر الحوار السوري ليس منافساً لجهود الأمم المتحدة، بل يهدف لتوسيع مستوى المشاركة في العملية السياسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق من تشرين الأول الحالي، أن هناك فكرة لإنشاء مؤتمر للشعوب في سوريا يسهم في حل الأزمة في البلاد، حيث ان تشكيل مثل هذا المؤتمر يمكن أن يكون خطوة هامة نحو التوصل إلى تسوية سياسية، ونحو إعداد دستور جديد للبلاد أيضا.

سيريانيوز