أولمبياكوس يفرض التعادل على برشلونة ويوفنتوس ينجو من الخسارة أمام سبورتينغ لشبونة اخبار الرياضة شارك

فرض فريق أولمبياكوس اليوناني التعادل دون أهداف على ضيفه برشلونة الإسباني الثلاثاء في ملعب "كارايساكي" بالجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعجز البارسا عن اختراق حصون أولمبياكوس ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بينما حصد الفريق اليوناني أول نقطة بالمجموعة بالمركز الأخير.



التعادل جاء بعد أداء ملحمي من فريق أولمبياكوس بروح قتالية واضحة وتألق لافت للحارس بروتو الذي أنقذ عدة تسديدات ومحاولات على المرمى وتكتيك ممتاز دفاعياً للمدير الفني ليمونيس الذي نجح في إيقاف مفاتيح لعب برشلونة.



وساعد أولمبياكوس في فرض التعادل على البارسا حالة عدم التوفيق التي حاصرت لويس سواريز مهاجم برشلونة في اللقاء وأهدر أكثر من محاولة محققة بتسرع وبعض الرعونة بجانب أن الفريق تعامل مع اللقاء بثقة زائدة في البداية ولم يفلح في هز الشباك خلال التسعين دقيقة في ظل صمود دفاعي رائع للفريق اليوناني.



وضمن نفس المجموعة، سجل جونزالو هيجواين، هدفا ثمينا منح به يوفنتوس الإيطالي، التعادل بنتيجة 1 ـ 1 أمام مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "خوسيه ألفالادي".



تقدم لشبونة في الدقيقة 20 عن طريق برونو سيزار، وأدرك هيجواين التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 79 .



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة بينما وصل رصيد سبورتينج لشبونة إلى 4 نقاط. سيريانيوز

2017-10-31 19:54:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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