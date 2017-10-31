قال رئيس تيار الغد السوري المعارض، أحمد الجربا, يوم الثلاثاء, أن على المعارضة الجلوس مع الحكومة السورية للوصول إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.

ونقلت رويترز عن الجربا إن "هناك فرصا لحل الأزمة السورية، ولا بد ضرورة قبولها", مضيفا "وصلنا إلى مرحلة من الاستعصاء في الأزمة السورية وهذا يستدعينا لعقد مؤتمر الحوار".

وتابع الجربا أن "مؤتمر الحوار الوطني السوري سيكون داعما لمفاوضات جنيف"، مشيرا إلى أن "كل مكونات الشعب السوري ستشارك فيه".

وجهت روسيا، يوم الثلاثاء، دعوة لثلاثة وثلاثين جماعة وحزبا سياسيا سورياً لحضور "المؤتمر السوري للحوار الوطني"، في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني المقبل.

وأكد الجربا أنهم في التيار يدعمون الجهود لتوحيد المعارضة السورية في الرياض، مضيفا: "لا بد من مشاركة الدول العربية في حل الأزمة السورية".

وتطرق الجربا إلى الاتفاق بشأن المناطق خفض التصعيد في سوريا، قائلا "كان لنا دور فعال في منطقتي خفض التصعيد في سوريا"، مؤكدا أن تحرير دير الزور يجب أن يتم على أيدي أبنائها، بحسب قوله.

ولعب الجربا دورا في التوصل لاتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية وحمص في اب الماضي, حيث اشار حينها الى انه "بعد البحث تبين أن أقصر الطرق للتوصل إلى حل في سوريا هو التواصل مع الطرف الروسي للوصول إلى النتائج".

وتوصلت روسيا والمعارضة السورية المعتدلة لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص دخل حيز التنفيذ ظهر الخميس الماضي, فيما تم في تموز الماضي, التوصل لاتفاق بين روسيا والمعارضة السورية على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.