نجح روما الإيطالي في الحصول على نقاط الإنتصار أمام تشيلسي بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعبه "الأولمبيكو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الإيطالي، ستيفان الشعراوي، الهدف الأول عقب مرور 44 ثانية من بداية اللقاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 36 من نفس الشوط، وسجل بيروتي الهدف الثالث في الدقيقة 63 من الشوط الثاني.



وبهذا الإنتصار، تصدر روما مجموعته برصيد 8 نقاط، فيما توقف رصيد تشيلسي عن 7 نقاط في المركز الثاني.



وضمن نفس المجموعة واصل اتلتيكو مدريد نتائجه المخيبة بتعادله 1-1 امام ضيفه كارباكا اغدام الإذربيجاني.



وهذا التعادل الثالث لاتلتيكو ليترفع رصيده الى 3 نقاط في المركز الثالث، وفشل في تحقيق فوزه الاول بالمسابقة.