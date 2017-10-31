باريس سان جيرمان يبلغ ثمن نهائي الأبطال بالعلامة الكاملة وفوز ثمين لبايرن ميونخ اخبار الرياضة شارك

واصل باريس سان جيرمان، اكتساح منافسيه بدوري أبطال أوروبا بفوز كاسح على أندرلخت (5-0) الثلاثاء، بملعب حديقة الأمراء بالجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

سجل الخماسية ماركو فيراتي، ونيمار، ولايفين كورزاوا "هاتريك" في الدقائق (30، 45+4، 52، 72، 78).



وحقق سان جيرمان العلامة الكاملة محققًا 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، ويتأهل إلى ثمن النهائي، بينما بقى أندرلخت بلا رصيد، ليقاتل مع سيلتيك على مكان في الدوري الأوروبي.



وبدوره حقق بايرن ميونيخ فوزًا هامًا على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيلتيك بارك".



وسجل هدفي بايرن كل من كينجسلي كومان (22) وخافي مارتينيز (77)، فيما سجل كالوم ماكجريجور هدف سيلتيك الوحيد (74).



وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 9 نقاط في وصافة المجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان صاحب الصدارة بـ12 نقطة، فيما تجمد رصيد سيلتيك عند 3 نقاط. سيريانيوز 2017-10-31 20:21:40 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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