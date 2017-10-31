وضع مانشستر يونايتد الإنجليزي قدما في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2-0 الثلاثاء على ملعب "أولد ترفورد"، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل حارس بنفيكا الشاب مايل سفيلار هدف المباراة الأول بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 45، وأضاف الهولندي دالي بليند الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الدقيقة 78، ليرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، متفوقا بفارق 6 نقاط عن كل من بازل وسسكا موسكو (6 نقاط لكل منهما).



وسجَّل سسكا موسكو، هدفين بالشوط الثاني ليتغلب على بازل (2-1) وهو ما منح الفريق الروسي الأمل في مواصلة طريقه بدوري الأبطال، وأحبط مساعي منافسه في حجز مقعد له في ثمن النهائي.



ويتساوى بازل صاحب المركز الثاني، مع تشسكا بـ6 نقاط، ويتراجع الاثنان بفارق 6 نقاط خلف مانشستر يونايتد، متصدر المجموعة الأولى.



ويلعب مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة أمام مضيفه بازل يوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني المقبل، وهو يحتاج بنقطة من أجل ضمان التأهل، وفي اليوم ذاته يستضيف سسكا موسكو منافسه بنفيكا.