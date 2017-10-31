لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين يوم الثلاثاء، بإطلاق نار تبعه دهس قام به شخص يقود شاحنة، في منهاتن بنيويورك.

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن المنفذ كان يقود سيارة لنقل البضائع ودهس مجموعة تستقل درجات هوائية ما أدى إلى إصابة عدد منهم، مشيرة الى ان الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به في الهجوم.

من جهتها، أكدت شرطة نيويورك عبر موقعها الرسمي على تويتر عن عملية الدهس، وقالت في بيان إن "عدة أشخاص قتلوا وجرح كثيرون".

واشارت وسائل إعلام الى أن حادثاً وقع حوالي الساعة 15،00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) بين شاحنة ومركبات أخرى، وعندها بادر أحد السائقين الى إطلاق النار من حوله.

وقال متحدث باسم البلدية إن الحادثة انتهت الساعة 16،00 (20،00 ت غ) و"لم يعد هناك أي تهديد".

ويأتي هذا الحادث بعد اقل من اسبوع من وقوع حادثة إطلاق نار داخل جامعة في ولاية لويزيانا الأميركية وادت لمقتل شخصان.

يشار الى أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.