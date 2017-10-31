أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، عن استهداف مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بريف دير الزور، برشقة من صواريخ كاليبر المجنحة من البحر.

وأوضحت الوزارة في بيان، "وجهت غواصة فيليكي نوفغورد من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، ضربات بصواريخ مجنحة على أهداف هامة لمقاتلي داعش في دير الزور".

وأضاف البيان أنه "نتيجة الضربات بثلاث صواريخ كاليبر تم تدمير نقطة مراقبة، ونقطة تحصين مع مجموعة من المسلحين والعربات المدرعة، فضلا عن ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخيرة للإرهابيين من داعش بالقرب من مدينة البوكمال".

وتعد دير الزور آخر أكبر معقل لتنظيم داعش في سوريا، بعد أن خسر معقله الرئيس في مدينة الرقة بعد سيطرة تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة على المدينة.

وسبق لروسيا أن وجهت ضربات بصواريخ كاليبر المجنحة من أسطولها البحري في المتوسط ضد مواقع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا عدة مرات منذ بدء عمليتها العسكرية في البلاد,

يشار إلى أن العمل العسكري الروسي في سوريا بدأ في نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت قوات روسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، وأعلنت دعمها الجيش النظامي عبر قصف مواقع التنظيمات الإرهابية في البلاد.

سيريانيوز