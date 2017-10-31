تعرف إلى قائمة المدعوين لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية الاخبار المحلية شارك

نشرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، قائمة بالمنظمات والجماعات التي تمت دعوتها للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر تنظيمه 18 تشرين الثاني بسوتشي.

وتضمنت القائمة التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي: 1. "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير (القاهرة) 2. هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي (دمشق) 3. حزب الشعب" (دمشق) 4. حزب الإرادة الشعبية (دمشق) 5. حزب الشباب الوطني السوري للعدالة والتنمية (دمشق) 6. حزب التضامن (دمشق) 7. حزب المؤتمر الوطني من أجل سوريا علمانية (دمشق) 8. " التيار البديل من أجل سوريا" (دمشق) 9. اللجنة العليا للمفاوضات (الرياض) 10. تيار "قمح" (باريس وجنيف) 11. حزب "الجبهة الجنوبية" (جنيف) 12. حزب "المجلس الوطني السوري" (اسطنبول) 13. "الائتلاف الوطني للقوى الثورة والمعارضة" (اسطنبول) 14. حزب "الاتحاد الديمقراطي" (القامشلي) 15. حزب (الاتحاد الديمقراطي) (كوباني عين العرب) 16. "حزب الاتحاد السوري" (القامشلي) 17. المجلس الوطني الكردي" (القامشلي) 18. حركة (معاً) من أجل سوريا حرة وديمقراطية (جنيف ومدريد) 19. "تيار بناء الدولة السورية" (جنيف) 20. حزب الشعب الديمقراطي السوري" (دمشق) 21. حزب "سوريا الوطن" (دمشق) 22. حزب المؤتمر الوطني (دمشق) 23. حزب البعث العربي الاشتراكي (البعث أو الطريق الثالث لسوريا) (دمشق) 24. الحزب الاشتراكي الديمقراطي (دمشق) 25. ائتلاف قوى التغيير السلمي (دمشق) 26. حزب الشباب الوطني السوري (دمشق) 27. مجلس الحكماء (دمشق) 28. التجمع الوطني الديمقراطي السوري 29. الحزب السوري القومي الاجتماعي" (دمشق) 30. جمعية يسار الوسط الديمقراطي من الآشوريين "حزب متاكاس" (دمشق) 31. حزب "الاتحاد العربي الديمقراطي" (دمشق) 32. حزب "الاتحاد الاشتراكي العربي" (دمشق) 33. حزب الوحدويين الاشتراكيين (دمشق). ومن المقرر ان تستضيف سوتشي الروسية مؤتمر الحوار الوطني السوري في 18 تشرين الثاني المقبل، وسط توقعات بمناقشة الدستور السوري. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق من تشرين الأول الحالي، أن هناك فكرة لإنشاء مؤتمر للشعوب في سوريا يسهم في حل الأزمة في البلاد، حيث ان تشكيل مثل هذا المؤتمر يمكن أن يكون خطوة هامة نحو التوصل إلى تسوية سياسية، ونحو إعداد دستور جديد للبلاد أيضا. سيريانيوز

2017-10-31 16:23:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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