أصدر وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك عبد الله الغربي، يوم الثلاثاء، تعميما قضى بتخفيض أسعار لحم الغنم البلدي في جميع المحافظات.

و جاء في التعميم، الذي نشرته مديرية التجارة الداخلية بدمشق عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنه تم تحديد سعر بيع مادة ذكور أغنام العواس الحية (معدة للذبح) وزن /60/ كغ بـ /1525/ ل. س كحد أدنى و /1600/ل. س كحد أعلى للكيلو غرام الواحد.

وحدد التعميم سعر بيع ذكور أغنام العواس الحية (معدة للتسمين) وزن /40/ كغ بـ /1475/ ل. س كحد أدنى و /1550/ ل.س كحد أعلى للكيلو غرام الواحد.

كما حدد سعر بيع لحم غنم (ذبيحة) بـ /2700/ ل.س كحد أدنى و /3100/ ل.س كحد أعلى للكيلو غرام الواحد، وسعر بيع لحم الغنم (هبرة) بـ /3700/ ل.س كحد أدنى و /4200/ ل.س كحد أعلى للكيلوغرام الواحد.

وأوضح الوزير الغربي أن " الأسعار الواردة أعلاه تعتبر كحد أدنى في المحافظات المنتجة، أما الأسعار كحد أعلى في المحافظات المستهلكة و لا يجوز تجاوزها و يمكن البيع بسعر أقل".

ولفت الوزير الى أن "هذا التخفيض جاء نتيجة المتابعة اليومية لأسعار المواد و السلع الأساسية في أسواق المحافظات حيث لوحظ انخفاض أسعار بيع لحم الغنم البلدي و خاصة في المحافظات المنتجة".

وأكد الغربي أن "لجنة التسعير المختصة بالوزارة مستمرة في دراسة التكلفة الحقيقية للعديد من المواد و المنتجات الاستهلاكية الأساسية للمواطنين لطرحها بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية لهم و بمواصفات و نوعيات جيدة ترضي أذواقهم".

وكان وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي أكد مؤخراً, على توجيه اللجان المختصة بتحديد الأسعار, العمل على إيجاد الآليات الصحيحة التي تضمن تخفيض سعر مواد السكر والزيوت والمتة والمعجنات على ضوء التكاليف الفعلية و الميدانية واستقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية و انعكاس ذلك على الأسواق المحلية مع لحظ انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية .‏‏

وكان سعر كيلو اللحمة الهبرة انخفض قبل عشرة أيام من 6000 إلى 4500 ل.س، وذلك بسبب انخفاض سعر كيلو لحم الغنم الحي إلى 1450 ل.س بعد أن كان سعره حوالي 2100 ل.س أي بنسبة 30%، الأمر الذي اعتبره عضو جمعية اللحامين بدمشق بسام درويش انه عائد الى تراجع التهريب.

وارتفع سعر لحم الغنم بشكل كبير خلال سنوات الحرب ووصل إلى حدود الـ7 آلاف ليرة للكيلو، وذلك نتيجة تراجع أعداد القطيع ، وارتفاع أجور النقل، وأسعار الأعلاف.

سيريانيوز