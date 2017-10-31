كشف مسؤول كردي كبير, يوم الثلاثاء, ان روسيا وجهت دعوة للادارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا لحضور "مؤتمر شعوب سوريا" الذي سيعقد في سوتشي منتصف تشرين الثاني المقبل.

وقال المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي بشمال سوريا بدران جيا كورد, في تصريح لوكالة (رويترز), إننا "ندرس الموضوع ولحد الآن الموقف إيجابي“.

ومن المحتمل أن يعقد "مؤتمر الشعب السوري" في أواسط تشرين الثاني المقبل في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

ومن المقرر ان يناقش المؤتمر مستقبل الدستور السوري, فيما قدم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا شروطا من اجل مشاركته في المؤتمر.

وجاءت دعوة الأكراد لحضور هذا المؤتمر, بعدما أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بضرورة إشراك الأكراد في العملية التفاوضية, الأمر الذي يثير معارضة تركيا.

وكان حزب "الاتحاد الديمقراطي" أبدى في وقت سابق من الشهر الجاري رغبته في المشاركة باجتماعات جنيف أو آستانا، معتبرا ان حل هذا الامر المتعلق بالمشاركة هو بيد الروس.

وتعتبر مشاركة الاكراد في المفاوضات السورية ، نقطة جدل، حيث تشدد روسيا على اشراكهم, في حين تصر تركيا على موقفها المعارض لوجود اكراد متمثلين بحزب "الاتحاد الديمقراطي" في المفاوضات, واصفة الحزب بـ "التنظيم الارهابي".