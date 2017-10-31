واصل الجيش النظامي حملته العسكرية في دير الزور, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة السيطرة على احياء جديدة..

وذكرت وكالة الأنباء (سانا) نقلا عن مصدر عسكري, لم تسمه, قوله ان "وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الكنامات والمطار القديم والرصافة في مدينة دير الزور".

وكان النظامي استعاد في الأيام الماضية أحياء الصناعة والعمال والعرفي و منطقة حويجة صكر بدير الزور, و محطة T2 الإستراتيجية في الريف الجنوبي.

كما استعاد الجيش النظامي في الايام الاخيرة عدة مدن وقرى اهمها خشام والموحسن والحسينية والبوليل في الطرف الغربي لنهر الفرات, بعد انتزاعه مدينة الميادين ابرز معاقل "داعش".

ويأتي التقدم في وقت يستعد التحالف الدولي لشن هجوم على مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور, والتي تعد هدفاً أيضاً للنظام السوري.

وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".