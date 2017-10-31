سقط عشرات القتلى والجرحى, بينهم طلاب مدارس, يوم الثلاثاء,جراء قصف طال عدة مناطق بريف دمشق..

وذكرت مصادر معارضة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصفا جويا طال مدرسة بلدة جسرين بريف دمشق., ما اسفر عن مقتل معلم وعدد من الطلاب واصابة اخرين بجروح.

واشارت المصادر الى سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف طال بلدات حرستا وعين ترما وحمورية وعربين وحمورية ومسرابا

وجاء ذلك بعد مطالبات اممية وعدد من الدول والمعارضة السورية بضرورة انهاء معاناة المدنيين المحاصرين بالغوطة والسماح بايصال المساعدات الانسانية .

وتتصاعد الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المناهضة للحصار الذي تشهده الغوطة, وسط مطالبات بفك الحصار ووقف القصف.

وتشهد الغوطة الشرقية, ,والتي يقطنها نحو 500 ألف نسمة حصارا من قوات النظام منذ أعوام, ما أدى إلى نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات على أطرافها.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .