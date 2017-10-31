قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ان البيت الأبيض لا يطلب تفويضا من الكونغرس، لعمل عسكري ضد الرئيس بشار الاسد، في وقت كشف عن مساعي لضم مناطق جديدة في سوريا الى مبادرة تخفيف التصعيد.

ونقلت وسائل اعلام عن تيلرسون قوله, خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الدولية لمجلس الشيوخ الأمريكي, ان "البيت الأبيض لا يطلب تفويضا من الكونغرس، لعمل عسكري ضد القيادة السورية، لكنه مصرّ على الاحتفاظ بـ"تفويض مطلق" لمحاربة الإرهاب".

وشدد تيلرسون خلال الجلسة على أن هدف واشنطن في سوريا حاليا هو دحر داعش، مضيفاً أن "السؤال يكمن في كيفية تحقيق الاستقرار في المناطق التي سيتم استعادتها، وهل من دور للعسكريين في بسط الاستقرار هناك.؟.. يجب التفكير في هذا الأمر".

وقدم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2015، مشروع قانون جديدا، يضع إطارا رسميا للحرب على الإرهاب، لكن الكونغرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث أشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014 .

وفي سياق آخر, قال تيلرسون، إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية للعمل على إنشاء مناطق إضافية لخفض التصعيد في سوريا.

وأضاف "نجحنا مع روسيا في إنشاء منطقة واحدة من مناطق خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، ونحن نعمل على إنشاء مناطق إضافية لخفض التصعيد".

وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.

ووفقا لوزير الخارجية، فإن الولايات المتحدة "حققت نجاحا في تقليص الوجود الإيراني في سوريا".

وتتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.

وتم الاتفاق منتصف الشهر الماضي والذي جرى بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) خلال لقاء استانا 6 , حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

وتتواصل اعمال الجولة السابعة من لقاء أستانا حول سوريا والتي بدأت صباح الاثنين .

سيريانيوز