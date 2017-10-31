الأسد يصدر مرسوماً بتعيين رئيساً لجامعة البعث الاخبار المحلية شارك

أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الثلاثاء, مرسوماً عين بموجبه بسام بشير ابراهيم رئيسا لجامعة البعث.

ونص المرسوم, الذي حمل رقم 313, على تعيين بسام بشير ابراهيم الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة البعث رئيسا لجامعة البعث ولمدة ثلاث سنوات. وبموجب المرسوم, يتقاضى المومأ إليه تعويضات الوظيفة المعين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من موازنة جامعة البعث. وبحسب المرسوم, يلغى العمل بأحكام المرسوم رقم 254 تاريخ 17-8-2017 المتضمن تعيين بسام بشير ابراهيم نائبا لرئيس جامعة البعث لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. ويأتي المرسوم بعد ايام على تعيين محمد ماهر قباقيبي رئيسا لجامعة دمشق, بموجب مرسوم رئاسي. سيريانيوز

2017-10-31 09:00:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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