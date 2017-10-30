اجتماع أستانا 7 ينطلق اليوم على مستوى الخبراء الاخبار السياسية شارك

ينطلق يوم الاثنين اجتماع أستانا 7 حول سوريا على مستوى الخبراء, والتي تستمر على مدار يومين.

وكانت وكالة سبوتينك اشارت الاحد ان الاجتماعات الثنائية والثلاثية على مستوى الخبراء ستنطلق الاثنين في إطار اجتماع أستانا 7. وأعلنت الخارجية الكازاخستانية، الجمعة الماضي أن جميع أطراف عملية أستانا للتسوية السورية أكّدت مشاركتها في الجولة القادمة من اللقاء. وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا. سيريانيوز

2017-10-30 07:51:07 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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