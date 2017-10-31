تواصلت مفاوضات استانا حول سوريا لليوم الثاني على التوالي, بلقاءات بين الوفود المشاركة.

وذكرت وسائل إعلام أن لقاء ثلاثي عقد بين وفود الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا كما جرى اجتماع على مستوى الخبراء لبحث المسائل المدرجة على جدول أعمال أستانا 7 ".

من جهتها, ذكرت وكالة (تاس) أن رئيسي وفدي روسيا وإيران عقدا لقاء تناولا خلاله قضايا متعلقة بمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية .

والتقى ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالتسوية السورية، مع نائب وزير خارجية إيران حسين أنصاري , ناقشا، خلاله بعض القضايا التي تتعلق بمفاوضات أستانا.

يشار إلى أن الجولة السابعة من لقاء أستانا حول سوريا بدأت صباح الاثنين على مستوى الخبراء.

ومن المقرر أن تعقد ظهر اليوم، جلسة عامة للمشاركين في إطار الجولة السابعة من المفاوضات حول التسوية السورية، بوجود وفود الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، وممثلين عن النظام السوري والمعارضة المسلحة، فضلا عن مشاركة وفود للأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.