أصيب, يوم الثلاثاء, عدداً من الأشخاص جراء سقوط عدد من القذائف المتفجرة على مناطق في مدينة دمشق وريفها.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة دمشق, أن "قذائف استهدفت حي الشاغور بدمشق القديمة ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وأضرار في منازل الأهالي والمحال التجارية, في حين سقطت قذيفة في حي العباسيين تسببت بأضرار مادية في المكان".

وفي السياق, ذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, على مواقع التواصل الاجتماعي, أن اصابات سقطوا جراء سقوط قذائف بمحيط شارع الأمين بدمشق القديمة ومحيط حي القصاع

وأضافت أن عدة قذائف سقطت على مناطق العباسيين و باب شرقي ودوار البيطرة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية .

وفي ريف دمشق, أشارت المصادر الى سقوط مصابين إثر سقوط قذيفة هاون في محيط ساحة السيوف و شارع الخضر في مدينة جرمانا، بالإضافة لقذيفة أخرى سقطت في حي الجناين.

وكانت عدة قذائف متفجرة سقطت, يوم الاحد, على عدة مناطق في دمشق وريفها وهي أحياء عساكر والزبلطاني وجرمانا ودمشق القديمة والعباسيين, مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز