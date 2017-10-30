القت السلطات اللبنانية يوم الاحد، القبض على سوريين اثنين في الجنوب، بتهمة الاشتباه بهما التخابر مع اسرائيل.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان "مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الجنوب اوقف كل من السوري خ.س والسورية ه.س، وذلك للإشتباه بتعاملهما مع إسرائيل والتحقيق جار بإشراف القضاء".

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء إلى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف.

سيريانيوز