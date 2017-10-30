أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية, يوم الاثنين, عن ملفات تم طرحها بين الأطراف المشاركة في اجتماع استانا7 بشأن سوريا, بهدف التوصل لتسوية للازمة السورية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية جابري أنصاري, في تصريح لقناة (RT), أن "الملف الرئيسي والأبرز هو دراسة آخر المستجدات الميدانية فيما يتعلق بتنفيذ التوافقات السابقة في إطار أستانا حول مناطق خفض التصعيد وتحديدا إدلب والأسرى والمعتقلين ومستقبل المسار السياسي".

وكان مصدر في الجولة المقبلة لاجتماع استانا7 حول سوريا اعلن , في وقت سابق, عن إمكانية تعيين وسيط محايد بين المعارضة والحكومة السورية، لبحث ملف المعتقلين.

وتشارك إيران في اجتماع استانا7, حيث عقد الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري, لقاءا تشاورياً مع وفد النظام السوري.

و انطلقت الجولة السابعة من لقاء أستانا حول سوريا على مستوى الخبراء, والتي تستمر على مدار يومين بدءً من اليوم الاثنين 30 تشرين الأول الجاري.

وتتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.