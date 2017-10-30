اعلن مجلس الدوما الروسي, يوم الاثنين, ان الجيش النظامي سيستعيد الحدود الشرقية قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف قوله, في حديث له بأستانا عاصمة كازاخستان , بشكل عام يمكن القول إنه تم تنفيذ الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في سوريا، ومن المنتظر أن يتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على الحدود الشرقية للدولة قبل نهاية العام الجاري واختفاء داعش عن الوجود كهيكل عسكري منظم".

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد في البرلمان فيكتور بونداريف, اعلن يوم الاثنين, أن موسكو تتوقع تحقيق النصر في سوريا على الإرهاب بحلول نهاية العام الحالي.

ويشن الجيش النظامي عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا لاسيما في دير الزور, بدعم من الطيران الروسي, حيث حقق تقدما بالمنطقة واستعادة عدة احياء ومناطق., بالتزامن مع حملة عسكرية منفصلة تشنها القوا ت الكردية, المدعومة من التحالف.

وسبق للدول الضامنة لنظام وقف الأعمال القتالية في سوريا ان اعلنت صباح الاثنين، أن "روسيا وإيران وتركيا" تقيّم تقييماً إيجابياً عمل مناطق تخفيف التوتر في سوريا .

و يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه الجولة السابعة من أستانا حول سوريا على مستوى الخبراء, والتي تستمر على مدار يومين بدءً من اليوم الاثنين 30 تشرين الأول والتي تعتبر روسيا من الدول الضامنة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أستانا6 .

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري سياسيا ولوجستياً, حيث بدأ الطيران الروسي شن طلعات جوية على مواقع تنظيمي "داعش" و "النصرة" في سوريا بدءً من 30 أيلول عام 2015

سيريانيوز