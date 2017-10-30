أعلنت "هيئة التفاوض" المعارضة, المنبثقة عن" منصة الرياض", يوم الاثنين, عن عقد اجتماع قريب لممثلي المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح المستشار السياسي للجنة العليا للمفاوضات يحيي العريضي, بحسب وكالة (انترفاكس), الاجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة, من اجل تجاوز الخلافات التي تحول دون تشكيل وفد موحد للمعارضة للانخراط في مباحثات جنيف".

وكانت "الهيئة العليا للمفاوضات" أعلنت منذ ايام أن موعد إجراء مشاورات في الرياض حول تشكيلة وفد موحد للمعارضة, لا يزال قيد المناقشة, مشددة على أنه لا مكان, للذين يدعمون بقاء الرئيس الأسد, في هذا الوفد.

وتحدثت صحيفة "الشرق الأوسط", نقلا عن مسؤول غربي لم تسمه, إن المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض سيعقد في 10 تشرين الثاني

وبرزت دعوات دولية حول أهمية توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, وسط مساعي سعودية لذلك, في ظل اختلاف بالمواقف بين منصات "الرياض" و "موسكو" و "القاهرة".

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".

يشار الى ان الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف ستجري في الشهر المقبل, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

سيريانيوز