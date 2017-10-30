سقط عدد من القتلى الفلسطينيين وأصيب اخرون بجروح, يوم الاثنين, جراء قصف اسرائيلي استهدف نفقاً شرق خان يونس .

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية, بحسب وكالات انباء, ان "اسرائيل فجرت نفقا يمتد الى اراضيها على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة، مما اسفر عن مقتل 6 فلسطينيين احدهم قائد ميداني في الجناح المسلح لحماس", واصابة 9 بجروح".

بدورها, نعت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحماس، في بيان "القائد الميداني مصباح فايق شبير من خان يونس الذي لقي مصرعه أثناء عملية الإنقاذ التي نفذها مجاهدو القسام لإخوانهم في سرايا القدس الذين كانوا محتجزين في النفق المستهدف شرق خان يونس".

من جهتها, اوضحت وكالة "معا" الفلسطينية أن "الطائرات الإسرائيلية دمرت نفقا لسرايا القدس، بعد استهدافه بخمسة صواريخ، شرق موقع كيسوفيم العسكري شرق خان يونس ".

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن" تل أبيب ستضرب كل من يحاول الاعتداء عليها, والقوات الإسرائيلية ستواصل حماية الحدود".

وكان الجيش الاسرائيلي، أعلن عن تفجير نفق تم حفره أسفل المنطقة الحدودية من جهة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واعتبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن هذا الحادث "يعتبر بمثابة خرق فادح للسيادة الإسرائيلية والذي لن نسمح بتكراره".

ويشار إلى أن القوات الإسرائيلية نشرت منظومات "القبة الحديدية" تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على تفجير النفق, بحسب ماذكرته وسائل إعلامية.

سيريانيوز