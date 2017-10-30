اندلع حريق, مساء الأحد, في سيارة محملة بالبنزين بمنطقة الفحامة بدمشق, ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بثلاث سيارات .

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله, ان "الحريق نشب في سيارة نوع سوزوكي محملة بغالونات من مادة البنزين وامتد إلى سيارتين كانتا مركونتين في شارع البختيار, ما أدى إلى احتراق سيارتين بالكامل وتضرر ثالثة دون وقوع إصابات بشرية ".

ولم يعرف سبب اندلاع الحريق, لكن المصدر اشار الى ان الحريق مجهول السبب.

وأشار المصدر إلى أن "عناصر من فوج إطفاء دمشق سارعوا إلى المكان وأخمدوا الحريق قبل أن يصل إلى المحال التجارية".

ويأتي ذلك بعد نشوب حريق في أيلول الماضي, في مطعم بفندق فورسيزون في دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في مكان وقوع الحادثة.

وشهدت دمشق في الآونة الأخيرة اندلاع حرائق في مناطق مختلفة منها، لأسباب منها ناتجة عن ماس كهربائي أو تسرب غاز, اقتصرت أغلبها على الأضرار المادية.