ضبطت فرق خفر السواحل التركي، 57 مهاجرا غير شرعيا، بينهم سوريين، أثناء توجههم من سواحل ولاية أيدين التركية، إلى الجزر اليونانية.

وذكرت وكالة (الأناضول ) أن "المهاجرين يحملون الجنسية السورية والإريترية، وتم ضبطهم على متن زورق مطاطي"، لافتة الى ان "المهاجرين سيحالون إلى مديرية الهجرة في الولاية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وكانت السلطات التركية ضبطت خلال الشهرين الماضيين الكثير من المهاجرين بينهم سوريين حاولوا التوجه الى اليونان بشكل غير شرعي.

و اتخذت الحكومة التركية إجراءات قانونية للقضاء على ظاهرة تهريب البشر, ذلك بعد تزايد حوادث غرق القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بشكل ملحوظ.

وسبق للسلطات التركية أن ضبطت عدة مرات أشخاصاً بينهم سوريين حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور بحر ايجه من تركيا باتجاه اليونان للوصول إلى دول الاتحاد الأوربي للحصول على حق اللجوء بإحدى الدول الأوربية الغنية التي تتقدمها ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.