دعت وزارة الخارجية الأمريكية, يوم الاثنين, النظام السوري إلى إنهاء الحصار المفروض على الغوطة الشرقية بريف دمشق بشكل فوري, والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لعشرات آلاف السكان هناك.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت, في تغريدات عبر "تويتر", أن الأخبار عن وصول مساعدات اممية للمنطقة "امر ايجابي", الا ان الأطفال والعائلات لا يزالون على "حافة الجوع", وبالتالي فإن الابقاء على عائلات بريئة رهائن "أمر مقيت", حيث أن الغذاء والدواء ليسا أداتين سياسيتين ويجب تأمين حق الوصول الكامل للأمم المتحدة.

ودخلت, في وقت سابق الاثنين, قافلة مشتركة بين المنظمة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري بلدتي كفر بطنا وسقبا في الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق حاملة مساعدات لنحو 40 ألف شخص.

وتعد هذه القافلة الأولى التي تدخل منذ أيلول إلى مناطق في الغوطة الشرقية، قبل أن يتدهور الوضع الإنساني جراء ندرة المواد الغذائية والطبية, في ظل العمليات العسكرية من قصف ومعارك.

وتاتي المساعدات بعد تصاعد الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المناهضة للحصار الذي تشهده الغوطة, وسط مطالبات بانهاء معاناة المحاصرين وادخال مساعدات للمنطقة.

وتشهد الغوطة الشرقية, ,والتي يقطنها نحو 500 ألف نسمة حصارا من قوات النظام منذ أعوام, ما أدى إلى نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات على أطرافها.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .