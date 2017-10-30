أعلنت السلطة التشريعية الكتالونية الاثنين أنها قبلت قرار الحكومة الإسبانية بحلها ووقف عملها حتى انتخابات مبكرة جديدة.

وقالت الهيئة التشريعية, في بيان لها إن "اجتماع مجلس الرئاسة المزمع عقده الثلاثاء قد تم إلغاؤه بعد حل البرلمان".

كان برلمان إقليم كتالونيا أجرى، الجمعة الماضية، اقتراعا سريا صوّت خلاله غالبية النواب بالموافقة على عريضة تعلن استقلال الإقليم عن إسبانيا وإقامة جمهورية.

وبعد ساعة من قرار البرلمان الكتالوني، وافق البرلمان الإسباني على تطبيق المادة 155 من الدستور، التي تنص على فرض الحكم المباشر للحكومة المركزية على إقليم كتالونيا، وتعليق الحكم الذاتي للإقليم.

كما قرر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إقالة رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون، وحل البرلمان الكتالوني، وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية في 21 كانون الأول المقبل، وكلف نائبه سورايا ساينث دي سانتاماريا بتولى مهام رئيس الإقليم.

وكان راخوي أعلن، الأحد الماضي، تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، وتعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، ودعا لانتخابات مبكرة.

وكانت إقليم كتالونيا أجرى استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا، مطلع تشرين الأول الجاري.

ولم تعترف الحكومة الإسبانية بنتائج الاستفتاء، الذي صدر قرار المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.

يشار الى ان الشرطة الإسبانية اتخذت إجراءات عدة لمنع إجراء الاستفتاء وإغلاق مراكز الاقتراع، ما أسفر عن صدامات مع محتجين أوقعت مصابين.

سيريانيوز