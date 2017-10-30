قال رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد في البرلمان فيكتور بونداريف, يوم الاثنين, أن موسكو تتوقع تحقيق النصر في سوريا على الإرهاب بحلول نهاية العام الحالي.

و نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية عن بونداريف قوله أن "روسيا تتوقع القضاء على جميع "الإرهابيين" في سوريا بحلول نهاية العام كما تخطط للإبقاء على ما يكفي من القوات هناك لمنع وقوع أي صراع جديد.

وتابع المسؤول الروسي "سنبقي في سوريا على القوات اللازمة لتفادي أي تكرار محتمل لهذا الإرهاب".

و يأتي ذلك في وقت , انطلقت فيه الجولة السابعة من أستانا حول سوريا على مستوى الخبراء, والتي تستمر على مدار يومين بدءً من اليوم الاثنين 30 تشرين الأول والتي تعتبر روسيا من الدول الضامنة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أستانا6 .

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري سياسيا ولوجستياً, حيث بدأ الطيران الروسي شن طلعات جوية على مواقع تنظيمي "داعش" و "النصرة" في سوريا بدءً من 30 أيلول عام 2015.

سيريانيوز