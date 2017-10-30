بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو, يوم الاثنين, الأزمة السورية، وتم التأكيد على ضرورة دفع المحادثات السورية قدماً.

وذكرت وكالة (نوفوستي) ان وزارة الخارجية الروسية اشارت, في بيان نشر على موقعها الرسمي, إلى أن لافروف ناقش هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو "التسوية السورية" .

وأكد الجانبان "عزمهما على مواصلة الجهود لدفع المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية قدما بما في ذلك على الساحات المتعددة الأطراف".

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التسوية السورية في سياق اللقاء الدولي السابع الخاص بسوريا 30-31 تشرين الأول في أستانا , بحسب البيان,

و انطلقت الجولة السابعة من لقاء أستانا حول سوريا على مستوى الخبراء, والتي تستمر على مدار يومين بدءً من اليوم الاثنين 30 تشرين الأول الجاري, والتي تعتبر روسيا وتركيا من الدول الضامنة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أستانا6 .

وتجري مساعي دولية لعقد لقاءات سورية, حيث من المحتمل عقد مؤتمر الشعوب السوري في أواسط تشرين الثاني المقبل في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص من مختلف الفئات الإثنية والدينية في سوريا.

كما من المقرر عقد مفاوضات جنيف حول سوريا اواخر الشهر المقبل, برعاية الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.