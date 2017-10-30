كشف "مجلس الرقة" المدني, يوم الأحد, أنه بدأ, وبالتنسيق مع قوات "سوريا الديمقراطية", بتنفيذ خطة إعادة الإعمار في مدينة الرقة, وفق الأولويات.

وأوضح نائب الرئاسة المشتركة في المجلس إبراهيم الفرج, في تصريح لوكالة أنباء (هاوار) الكردية, من اولويات الخطة هي إزالة الألغام لتمكين الأهالي من العودة لمنازلهم بشكل امن.

وأشار الفرج الى انه "تم تقسيم مدينة الرقة الى 16 حياً من الخارج و10 أحياء من الداخل، حيث أن 5 فرق خاصة لإزالة الألغام لاتزال مستمرة في تنظيف المدينة من الألغام , وجرى تنظيف كل من المشفى الوطني ومحطيه، فيما تواصل الفرق تنظيف الشوارع الرئيسية تمهيداً لتنفيذ مشاريع صيانة شبكات المياه والكهرباء".

ولفت الفرج الى ان "حوالي 30 آلية ثقيلة تشمل قلابات وتركسات ستدخل أحياء المدينة خلال الأسبوع القادم للبدء بأعمال إزالة الانقاض وتنظيف شوارع المدينة من المخلفات في أسرع وقت".

وأضاف الفرج ان "أولوية مساعي "مجلس الرقة المدني" في الوقت الحالي هي ضمان أمن وسلامة الأهالي, حيث تواصل الفرق الهندسية إزالة الألغام من الأحياء والمنازل لضمان عودة آمنة لكافة الأهالي".

وخلفت المعارك و العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش", في الرقة وريفها, خلال الشهور الماضية اضرار مادية ودمار بالمباني, ونزوح الكثير من الاهالي.

وبدأت عدة دول تفكر باعادة اعمار الرقة, حيث خصصت بريطانيا مبلغ قدره أكثر من 13 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مدينة الرقة , كما قررت المانيا وفرنسا تقديم عشرات ملايين اليوروهات لمساعدة الرقة بعد تحريرها من "داعش".

وزار منذ ايام وفد رفيع من السعودية والولايات المتحدة إلى الرقة , حيث أبدى استعداده تقديم الدعم والمساعدة لمباشرة مشاريع إعادة إعمار المدينة.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), منذ اسبوعين, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

يشار الى التصريحات الرسمية السورية اعتبرت ان الرقة مدينة "محتلة" وان الجيش النظامي سيستعيدها .