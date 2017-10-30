أصدر مجلس التعليم العالي قراراً سمح بموجبه للطلاب الذين قبلوا في مفاضلة ذوي الشهداء بالدوام في الجامعة التي يرغب فيها الطالب.

وجاء القرار بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ولتخفيف الأعباء المادية والمعنوية عنهم.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت في 12 من الشهر الجاري نتائج مفاضلتي ذوي الشهداء للعام الدراسي 2017-2018 .