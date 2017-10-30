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السماح للطالب المقبول بمفاضلة ذوي الشهداء بالدوام في الجامعة التي يرغب فيها
الاخبار المحلية

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً سمح بموجبه للطلاب الذين قبلوا في مفاضلة ذوي الشهداء بالدوام في الجامعة التي يرغب فيها الطالب.


 

وجاء القرار بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ولتخفيف الأعباء المادية والمعنوية عنهم.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت في 12 من الشهر الجاري نتائج مفاضلتي ذوي الشهداء للعام الدراسي 2017-2018 .

سيريانيوز

 
2017-10-30 14:20:42
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