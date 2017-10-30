أفادت وكالة الأنباء (سبونتيك), نقلا عن مصدر مطلع, يوم الاثنين, أن "مؤتمر شعوب سوريا" الذي سيعقد في سوتشي منتصف تشرين الثاني المقبل, سيناقش مستقبل الدستور السوري.

وأوضح المصدر أن "المهمة هي البدء بتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 2254، على سبيل المثال، تجميع لجنة دستورية، لإطلاق العمل على الدستور".

وأضاف المصدر أن "مناقشة تكوين حكومة انتقالية غير ملح, وربما لا ينبغي القيام بذلك، لمنع انهيار الدولة".

ومن المحتمل أن يعقد "مؤتمر الشعب السوري" في أواسط تشرين الثاني المقبل في سوتشي الروسية، بمشارك أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.

وقدم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا شروطا من اجل مشاركته في "مؤتمر شعوب سوريا", بحسب المصدر.

وبين المصدر ان "موسكو اقترحت على دي ميستورا في بادئ الأمر أن يترأس عملية عقد المؤتمر، إلا أنها تبحث معه الآن مسألة مشاركته فقط, لكن دي ميستورا لم يرفض بل قدم شروطاً".

ولم يوضح المصدر طبيعة الشروط التي قدمها دي ميستورا.

ويقوم دي ميستورا، بدور مهم في التسوية السورية، على مساري محادثات جنيف وأستانا.

وتنطلق الجولة السابعة من أستانا حول سوريا على مستوى الخبراء, والتي تستمر على مدار يومين بدءً من اليوم الاثنين 30 تشرين الأول.

وتجري مساعي دولية لعقد مفاوضات جنيف حول سوريا والمقررة أواخر الشهر المقبل.