وافق امير الكويت الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح يوم الاثنين على استقالة حكومة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تقدم في وقت سابق الاثنين باستقالته لأمير الكويت.

ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن مصدر كويتي، قوله, إن "استقالة الحكومة اليوم جاءت على خلفية قيام عدد من نواب مجلس الأمة بطلب استجواب لأحد الوزراء، وتمت الموافقة عليه، وهو الأمر الذي تعتبره الحكومة نوعاً من الشك في نزاهتها، لذا تقوم بتقديم استقالتها".

وأشار المصدر إلى أن "الاستجوابات في مجلس الأمة الكويتي تختلف كلياً عن معظم برلمانات العالم، حيث تحدث ضجة كبيرة في الرأي العام الكويتي والعربي على العموم، فعندما يتقدم مجموعة من الأعضاء باستجواب أحد الوزراء ويقوم المجلس بسحب الثقة منه، تبادر الحكومة مجتمعة بتقديم استقالتها لأنها ترفض سحب الثقة من أي من وزرائها".

وتابع، أن استقالة الحكومات الكويتية المتعاقبة تكررت كثيراً وعلى فترات متقاربة.

يشار الى ان الشيخ جابر مبارك الصباح تولى رئاسة الوزراء منذ عام 2011.

سيريانيوز