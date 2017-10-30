عقد وفد النظام الى محادثات استانا 7، يوم الاثنين، لقاء تشاورياً مع الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان وفد النظام الى محادثات استانا 7 برئاسة بشار الجعفري، عقد في مستهل مشاركته، الاجتماع لقاء تشاوريا ثنائيا مع الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري.

ولفتت الوكالة الى انه من المقرر ان يجري في وقت لاحق لقاء مماثلا مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف.

ويأتي ذلك، في اطار انطلاق الجولة السابعة من اجتماع استانا حول سوريا على مستوى الخبراء, والتي تستمر على مدار يومين.

وكانت وكالة سبوتينك اشارت الاحد ان الاجتماعات الثنائية والثلاثية على مستوى الخبراء ستنطلق الاثنين في إطار اجتماع أستانا 7.

وأعلنت الخارجية الكازاخستانية، الجمعة الماضي أن جميع أطراف عملية أستانا للتسوية السورية أكّدت مشاركتها في الجولة القادمة من اللقاء.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

سيريانيوز