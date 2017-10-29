كشف مصدر في الجولة المقبلة لاجتماع استانا7 حول سوريا, يوم الأحد, عن إمكانية تعيين وسيط محايد بين المعارضة والحكومة السورية، لبحث ملف المعتقلين.

وأوضح المصدر, في تصريح لوكالة (سبونتيك), أن لقاء أستانا سيركز على "ملفي المعتقلين وإزالة الألغام، حيث تصر تركيا والمعارضة على أن تكون هاتان الورقتان بمثابة حزمة، بمعنى إذا تعذر الاتفاق حول قضية ما، فلن يكون هناك اتفاق على القضية الأخرى".

وأضاف المصدر ان " قضية إزالة الألغام لها الأولوية بالنسبة للحكومة السورية وروسيا وايران".

ولفت المصدر الى انه "عندما يتم اعتماد ورقة حول المعتقلين، فمن الممكن أن يتم تعيين شخص محايد كوسيط بين الحكومة والمعارضة حول هذه القضية، وسيقدم كلا الطرفين قوائم المحتجزين لهذا الشخص، وسيعمل معهم على هذا الأمر. في هذه المرحلة، لا يزال من الصعب القول من سيكون هذا الشخص".

ومن المقرر ان تصل الوفود المشاركة في اجتماع أستانا 7 اليوم الاحد, للتحضير للقاء المزمع في يومي 30 و 31 الجاري.

وأعلنت الخارجية الكازاخستانية، الجمعة الماضي أن جميع أطراف عملية أستانا للتسوية السورية أكّدت مشاركتها في الجولة القادمة من اللقاء.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.