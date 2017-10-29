نفى "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم الأحد, صحة تقرير منسوب لصحيفة "الشرق الأوسط" حول لقاء عقد بين ممثلين عن عنه ومسؤولين أتراك في العاصمة انقرة.

وأوضح الائتلاف, في بيان, نشر عبر موقعه الالكتروني, ان "صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت اليوم تقريراً تناول لقاء الهيئــة السياسية مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية ".

وأكد البيان ان "المعلومات التي أوردها التقرير، ونسبها إلى المسؤول التركي عارية عن الصحة، وأنه لم يرد في الاجتماع ما يفيد ذلك بأي شكل".

ودعا البيان "محرر الصحيفة، وكافة الزمـلاء الإعلاميين، لتوخي الدقة في نقل المعلومات من غير مصادرها ".

وأعرب البيان عن "الاسف لمحاولات التشويش على العلاقة الوثيقة التي تربطه مع تركيا، قيادة وشعباً".

وكانت صحيفة "الشرق الاوسط" تحدثت في وقت سابق اليوم ان الجانب التركي نصح خلال لقائه بالائتلاف بالتعاطي الإيجابي مع "مؤتمر حميميم" الذي ترعاه موسكو واشتراط عدم مشاركة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي.

وسبق ان اجتمعت "الحكومة السورية المؤقتة" ووفد من" الائتلاف الوطني" الشهر الجاري، مع وفد تركي في مدينة أعزاز شمال حلب، لمناقشة توسعة دور الحكومة في الداخل السوري.

وتعد تركيا من الدول الداعمة للمعارضة السورية, كما تعتبر من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.