لقي 29 شخصاً مصرعهم، إثر حصار فندق في العاصمة الصومالية مقديشو دام نحو 12 ساعة، نفذه متشددون ينتمون لـ"جماعة الشباب".

ونقلت وكالة (رويترز) عن ضابط شرطة عبد الله نور قوله " تأكد مقتل 29 شخصا حتى الآن. قد يرتفع عدد القتلى".

وأضاف إن بين القتلى 12 من رجال الشرطة، مضيفا أن المتشددين قطعوا رأس امرأة و"قتلوا أطفالها الثلاثة بالرصاص".

وأعلنت "جماعة الشباب المتشددة" مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم السبت.

وتسعى الجماعة للإطاحة بالحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة وفرض نموذج متشدد من الشريعة الإسلامية.

وكان أكثر من 350 شخصا قتلوا في تفجير مزدوج وقع في مقديشو قبل أسبوعين هو الأسوأ في تاريخ البلاد.

سيريانيوز