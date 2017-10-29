عاد ريال مدريد، حامل اللقب، من كتالونيا وهو يجر خلفه ذيل الخيبة بعد تلقيه هزيمته الثانية للموسم وجاءت على يد جيرونا الذي قلب تخلفه الى فوز تاريخي 2-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وعاند الحظ ريال مدريد في الشوط الأول بعدما وقف القائم في وجهه مرتين وأنهاه متقدم بهدف سجله إيسكو في الدقيقة 12 بعدما تابع الكرة التي صدها الحارس إثر تسديدة من البرتغالي كريستيانو رونالدو.



لكنّ جيرونا الذي يعتبر الممثل الكاتالوني الاضعف في الدرجة الأولى مقارنة مع العملاق برشلونة وإسبانيول، قلب الطاولة على بطل أوروبا في الموسمين الأخيرين وأدرك التعادل في الدقيقة 54 عبر الأوروغواياني كريستيان ستواني الذي وصلته الكرة عند مدخل المنطقة بعدما ارتدت من مدافع ريال البديل ناتشو، فسددها على يسار الحارس فرانسيسكو "كيكو" كاسيا.



ولم يكد ريال يستوعب صدمة الهدف حتى اهتزت شباكه مجدداً وهذه المرة عبر كريستيان بورتوغيس الذي وصلته الكرة عندما حاول زميله بابلو مافيو تسديدها "طائرة"، فوصلت إلى القائم الايمن حيث تابعها بكعب قدمه في الشباك (58).



وحاول ريال جاهداً إنقاذ نقطة وتجنب هزيمته الثانية لهذا الموسم، بعد تلك التي تلقاها على أرضه أمام ريال بيتيس في المرحلة الخامسة، لكنه عجز عن الوصول إلى الشباك وسقط في نهاية المطاف في أرض جيرونا الذي أسدى خدمة كبيرة لجاره برشلونة المتصدر لأنه أصبح متقدماً على غريمه الملكي بفارق 8 نقاط.



وفي المقابل، حقق جيرونا فوزه الثالث مقابل 4 هزائم و3 تعادلات، ورفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر خلف خيتافي الذي حوّل الأحد تخلفه أمام ضيفه ريال سوسييداد بهدف لميكيل أوبرزابال (5) إلى فوز 2-1 بفضل هدفي أنخل لويس رودريغيز (78) وخورخي مولينا (85 من ركلة جزاء).