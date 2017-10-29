توج السويسري روجر فيدرير بلقبه الثامن في بطولة بازل الدولية للتنس، بعد فوزه الاحد 6-7 و6-4 و6-3 على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.

وبدا اللاعب المخضرم، البالغ عمره 36 عاما، الذي خسر أمام ديل بوترو، في نهائي البطولة عامي 2012 و2013، في خطر التعرض لهزيمة ثالثة، لكنه قاتل بقوة وأظهر مهاراته، ليفوز بالمباراة.



وكسر ديل بوترو، المصنف الرابع، الذي يحاول التأهل للبطولة الختامية لموسم الرجال، الشهر المقبل في لندن، إرسال منافسه في الشوط الأول للمجموعة الفاصلة، لكنه عانى بعد ذلك، إذ انتفض فيدرير ليسعد الجماهير المتحمسة في بلاده.



وتقدم فيدرير، المصنف الثاني عالميا، 5-2، في المجموعة الحاسمة، وبينما حاول ديل بوترو تأخير انتهاء اللقاء، بالحفاظ على إرساله، لم ينتظر فيدرير كثيرا لينال لقبه الـ95 في مسيرته، بعدما أطاح ديل بوترو بضربة خلفية خارج الملعب.



وبات فيدرير يبتعد بفارق 1460 نقطة فقط عن رفائيل نادال، متصدر التصنيف العالمي، قبل المشاركة في بطولة باريس للأساتذة، التي تمنح الفائز بها ألف نقطة.



وكان يمكن لديل بوترو التقدم إلى المركز الثامن والأخير، المؤهل للبطولة في لندن، لو أحرز لقبه الثالث في بازل، لكن عليه الآن بلوغ قبل النهائي في العاصمة الفرنسية، ليشارك في البطولة الختامية.