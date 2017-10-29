عاد نابولي إلى الصدارة مجدداً وتحضر بشكل جيد لما ينتظره الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، بفوزه على ضيفه ساسوولو 3-1، فيما واصل لاتسيو عروضه الجيدة هذا الموسم وعمق جراح مضيفه بينيفينتو باكتساحه 5-1 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

على ملعب "سان باولو"، حقق نابولي فوزه الثاني على التوالي والعاشر في 11 مباراة، متخلصاً من العقدة التي لازمته الموسم الماضي أمام ساسوولو الذي فرض على الفريق الجنوبي التعادل ذهاباً واياباً.



واستعاد فريق المدرب ماوريسيو ساري صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن كل من يوفنتوس، الفائز السبت على غريمه ميلان 2-0، ولاتسيو وذلك بانتظار مباراة الإثنين بين انتر ميلان ومضيفه فيرونا حيث سيتمكن الأول من الصعود الى المركز الثاني (يملك حاليا 26 نقطة) في حال فوزه.



وتحضر نابولي بشكل جيد لاستضافة مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز الذي فاز في 17 الشهر الحالي على الفريق الإيطالي 2-1 في إنكلترا.



وأنهى نابولي الشوط متقدماً 2-1 بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 22 عبر البرازيلي الن بتسديدة من داخل المنطقة، ثم أدرك دييغو فالتشينيلي التعادل في الدقيقة 41 بكرة رأسية اثر عرضية من ماتيو بوليتانو، لكن الحارس اندريا كونسيلي اهدى صاحب الأرض التقدم مجددا بعدما حول الكرة في شباكه اثر ركلة ركنية نفذها الاسباني خوسيه كايخون (44).



وضمن نابولي الفوز الى حد كبير عندما اضاف هدفه الثالث في الدقيقة 54 عبر البلجيكي دريس مرتنز الذي وصلته الكرة من الاسباني راوول البيول فسددها من مسافة قريبة في الشباك، محتفلا بافضل طريقة بمباراته الـ200 مع فريقه في جميع المسابقات (80 هدفاً).



وبعدما اطمأن الى النتيجة، اراح ساري القائد السلوفاكي ماريك هامسيك ثم كايخون استعدادا للقاء سيتي، لاسيما أن الفريق الايطالي يقبع في المركز الثالث في مجموعته السادسة بفارق 6 نقاط عن ضيف الأربعاء وثلاث عن شاختار دانييتسك الاوكراني الثاني، وهو بالتالي بحاجة الى النقاط الثلاث.



وعلى "ستاديو تشيرو فيغوريتو"، لم يجد لاتسيو أي صعوبة في تحقيق فوزه السادس على التوالي والحادي عشر هذا الموسم.