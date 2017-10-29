استهل المدرب الفرنسي كلود بويل عهده مدرباً لليستر سيتي بفوزه على ضيفه إيفرتون 2-0 ضمن المرحلة 10 من الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد، التي شهدت انتهاء دربي الساحل الجنوبي بتعادل برايتون وساوثمبتون 1-1.

وسبق لبويل أن خاض تجربة أخرى في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي على رأس الجهاز الفني لنادي ساوثمبتون وقاده إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة (خسرها أمام مانشستر يونايتد 2-3)، وهو عين الأسبوع الماضي خلفاً لكريغ شيكسبير.



في المقابل، استمر إيفرتون من دون مدرب رسمي حيث قاده مدافعه السابق ديفيد انسورث البديل المؤقت للهولندي رونالدو كومان الذي خسر منصبه إثر هزيمة فريقه أمام آرسنال 2-5 الأسبوع الماضي.



والخسارة أمام ليستر هي الرابعة توالياً لإيفرتون في مختلف المسابقات والثانية باشراف انسورث بعد خروجه من كأس رابطة الأندية بخسارته امام تشلسي 1-2.



وافتتح هداف ليستر سيتي جيمي فاردي التسجيل مستغلاً تمريرة عرضية من الجزائري رياض محرز (18)، قبل أن يضيف ديماراي غراي الثاني بتسديدة قوية ارتطمت بأحد مدافعي ايفرتون خادعة الحارس جيمس بيكفورد (29).



ويملك ليستر سيتي 12 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد ايفرتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.



وفي برايتون، افتتح ساوثمبتون التسجيل بواسطة ستيفن ديفيس الذي استغل كرة مرتدة من العارضة اثر ركلة حرة مباشرة (7).



ونجح برايتون الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الممتازة في تعديل النتيجة مطلع الشوط الثاني عندما استغل غلين موراي تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ليتابعها في مرمى الحارس فورستر فريزر (52).



ورفع ساوثمبتون رصيده الى 13 نقطة في المركز التاسع، وبرايتون الى 12 نقطة في الحادي عشر.