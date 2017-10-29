سقطت قذائف, يوم الاحد, على عدة مناطق بدمشق وريفها, مما اسفر عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قله ان "مجموعات مسلحة منتشرة في منطقة الغوطة الشرقية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية والهاون أحياء ابن عساكر والدويلعة والزبلطاني ما تسبب بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة".

وأشار المصدر إلى "وقوع أضرار مادية أيضا نتيجة سقوط قذيفتين صاروخيتين على منازل الأهالي في مدينة جرمانا".

من جهتها, ذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, على مواقع التواصل الاجتماعي, أن شخص لقي حتفه وأصيب آخرون جراء سقوط قذائف هاون في محيط باب شرقي وباب توما شرق دمشق.

كما أفاد مصدر من الأهالي لموقع "سيريانيوز" أن قذيفتين سقطتا على حي العباسيين في دمشق, دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو مادية.

وفي ريف دمشق, أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة أن 3 قذائف هاون سقطوا على مدينة جرمانا , اثنان منها سقطوا في محيط ساحة السيوف، بينما سقطت الثالثة في محيط مشفى الفارس الذهبي وتسببت بأضرار مادية دون إصابات .

وأشارت المصادر إلى أن قذيفتي هاون سقطتا على حي الدويلعة , دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وكانت قذائف سقطت في الـ 20 من الشهر الجاري على مناطق القصاع والطبالة وجرمانا بدمشق وريفها, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز