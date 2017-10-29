تمكن الجيش النظامي, يوم الأحد, من تحرير 19 مخطوفاً بينهم أطفال كان قد اختطفهم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف حماه الشمالي الشرقي.

واوضحت وكال الانباء (سانا) أن" وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تمكنت من تحرير 19 مدنيا بينهم 5 أطفال و8 نساء من قبضة “داعش” على أطراف بلدة السعن في ريف حماة."

ولفتت الكالة إلى أن "المحررين جميعهم من محافظة إدلب واختطفهم “داعش” في الـ 11 من الشهر الجاري عندما هاجموا حافلة كانوا يستقلونها قرب بلدة السعن".

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الجيش قاموا بنقل المحررين إلى مدينة سلمية.

ودارت معارك في اليومين الماضيين بين تنظيم "داعش" والجيش النظامي بريف حماه, استطاع الاخير تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على قرية الخفية و أبو لفة وجويعد ورسم صاوي ورسم صوان على محو الشيخ هلال_أثريا

ويواصل النظامي عملياته ضد "داعش" بريف حماه, حيث استعاد عدة قرى ومناطق كانت تحت سيطرة "داعش" في ريف السلمية الشرقي , كما سيطر أيضاً على بلدة عقيربات مركز ثقل التنظيم بريف المحافظة.

سيريانيوز