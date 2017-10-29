عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء بدمشق، يوم الاحد، مسجلاً 490 ليرة.

وقالت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 493 ليرة للمبيع، و 490 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل, يوم الخميس الماضي, إلى 489 ليرة للمبيع، و 486 ليرة للشراء.

وهبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، منذ ايام، مسجلاً 483 ليرة.