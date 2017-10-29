صادق برلمان إقليم كردستان العراق، يوم الأحد، على مشروع قانون توزيع سلطات رئاسة الإقليم، بعد رسالة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني أكد فيها التنحي عن منصبه.

وقالت وسائل إعلام ان "برلمان كردستان في مدينة أربيل شمالي العراق، عقد جلسة مغلقة بمشاركة جميع الكتل السياسية، بعد تأجيلها مرتين، لكنها شهدت لاحقا طرد كتلة التغيير المعارضة من قاعة البرلمان، فيما أجلت الجلسة لمدة ساعة واحدة بسبب الفوضى".

وناقش البرلمان رسالة بارزاني، التي تتضمن، خطة لنقل سلطاته إلى الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية لكردستان، علما أن ولايته تنتهي في 1 تشرين الثاني.

وكان بارزاني أكد في رسالة تنحيه عن منصبه، مطالبا برلمان الإقليم، اتخاذ التدابير لملء فراغ منصبه.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة (رويترز) عن شهود عيان قولهم، ان متظاهرين بعضهم يحمل هراوات اقتحموا مبنى برلمان كردستان العراق في أربيل تعبيرا عن غضبهم لقرار مسعود برزاني التنحي عن رئاسة الإقليم.

ويتعرض الإقليم، شبه المستقل منذ سنوات، لاضطرابات منذ إجراء استفتاء على الاستقلال قبل شهر تسبب في إجراءات انتقامية عسكرية واقتصادية من الحكومة المركزية في بغداد.

سيريانيوز